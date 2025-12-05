Fundament für Salahs Mega-Transfer steht

Cristiano Ronaldo (40) wird nicht mehr lange das Aushängeschild der saudischen Profiliga bleiben können. Wie der ehemalige Weltfußballer nun schon mehrere Male durchblicken ließ, neigt sich seine beispiellose Karriere dem Ende entgegen. So langsam ist es aus Sicht der Saudis also Zeit, mindestens ein neues Testimonial in den Wüstenstaat zu holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicht ganz so eine große Marke, aber immerhin auch einer der besten Spieler des vergangenen Jahrzehnts, ist Mohamed Salah (33). An dem Außenstürmer des FC Liverpool baggert die saudische Liga schon seit mehreren Jahren. 2023 wäre eine Verpflichtung fast schon einmal geglückt, damals entschied sich Salah aber letztlich für den Verbleib den Reds.

Salah hat die Tür offen

Das könnte sich im kommenden Sommer ändern. Der ‚Telegraph‘ berichtet, dass die SPL guter Dinge ist, Salah ein Jahr vor Ablauf seines bis 2027 datierten Vertrags loseisen zu können. Dazu müsste wohl in erster Linie der Spieler überzeugt werden, denn an der Anfield Road dürfte man dankbar sein, für einen dann 34-jährigen Flügelflitzer noch eine größere Ablöse kassieren zu können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Salah, so der ‚Telegraph‘ weiter, habe die Gespräche 2023 so verlassen, dass er die Tür für einen späteren Transfer mehr als offen ließ. Der richtige Zeitpunkt scheint also gekommen, zumal die Finanzierung ohnehin kein Problem darstellen dürfte. Welcher Klub es dann am Ende würde, spielt fast schon eine Nebenrolle.