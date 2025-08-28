Heidenheim tütet Paqarada-Transfer ein

Linksverteidiger Leart Paqarada verlässt den 1. FC Köln ein Jahr vor Vertragsende, bleibt der Bundesliga aber erhalten. Der 30-Jährige schließt sich dem Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim an, bei dem er einen Zweijahresvertrag unterschreibt. Köln wird dem Vernehmen nach bei gelungenem Klassenerhalt des FCH mit einer Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich entschädigt. Der kosovarische Nationalspieler (30 Länderspiele) wurde in der vergangenen Woche von Trainer Lukas Kwasniok aus dem Kader des Aufsteigers aussortiert.

„Die Gespräche mit Holger Sanwald und Frank Schmidt waren sehr gut, sodass mir die Entscheidung sehr leichtfiel. Ich bin froh, dass es so schnell mit diesem Wechsel geklappt hat und freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Mit meiner Erfahrung und meiner Mentalität möchte ich dazu beitragen, dass wir gemeinsam unser großes Ziel Klassenerhalt erreichen werden. Ich habe große Lust, sofort loszulegen und mich schnell in der Mannschaft einzubringen“, erklärte Paqarada seinen Schritt.