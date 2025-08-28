Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Heidenheim tütet Paqarada-Transfer ein

von Fabian Ley - Quelle: fc-heidenheim.de
1 min.
Paqarada schaut in die Kamera @Maxppp

Linksverteidiger Leart Paqarada verlässt den 1. FC Köln ein Jahr vor Vertragsende, bleibt der Bundesliga aber erhalten. Der 30-Jährige schließt sich dem Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim an, bei dem er einen Zweijahresvertrag unterschreibt. Köln wird dem Vernehmen nach bei gelungenem Klassenerhalt des FCH mit einer Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich entschädigt. Der kosovarische Nationalspieler (30 Länderspiele) wurde in der vergangenen Woche von Trainer Lukas Kwasniok aus dem Kader des Aufsteigers aussortiert.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Heidenheim 1846 e. V.
Leart Paçarada wechselt vom 1. FC Köln zum FCH! 🤝
Zur Meldung: 👉

🔴🔵 #NurDerFCH
Bei X ansehen

„Die Gespräche mit Holger Sanwald und Frank Schmidt waren sehr gut, sodass mir die Entscheidung sehr leichtfiel. Ich bin froh, dass es so schnell mit diesem Wechsel geklappt hat und freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Mit meiner Erfahrung und meiner Mentalität möchte ich dazu beitragen, dass wir gemeinsam unser großes Ziel Klassenerhalt erreichen werden. Ich habe große Lust, sofort loszulegen und mich schnell in der Mannschaft einzubringen“, erklärte Paqarada seinen Schritt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Heidenheim
Köln
Leart Paqarada

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Köln Logo 1. FC Köln
Leart Paqarada Leart Paqarada
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert