FC Bayern: Keine Hintertür für Kompany

Vincent Kompanys neuer Vertrag beim FC Bayern enthält keine Exit-Option. Laut Fabrizio Romano gibt es weder eine allgemeine Ausstiegsklausel noch eine Option für Premier League-Klubs. Schon zuvor berichtete die ‚tz‘, dass die Münchner mit der Verlängerung einem möglichen Vorstoß von Manchester City vorbeugen wollen.

Pep Guardiola steht dort noch bis 2027 unter Vertrag, genauso lange lief auch Kompanys Kontrakt in München, ehe der Belgier um zwei weitere Jahre verlängerte. Der ehemalige Innenverteidiger Kompany war von 2009 bis 2019 für die Skyblues aufgelaufen, zeitweise noch unter Guardiola.