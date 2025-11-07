FC Bayern: Freund über den Stand bei Neuer

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Manuel Neuer (39) beim FC Bayern aus. In Sachen erneuter Verlängerung gab sich Sportdirektor Christoph Freund auf der heutigen Pressenkonferenz tiefenentspannt: „Beide Seiten sind super glücklich, dass er fit und gesund ist. Wir haben da keinerlei Zeitdruck und werden das offen besprechen, so funktioniert das richtig gut.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gut möglich, dass Neuer tatsächlich noch ein Jahr in München dranhängt. Wenn nicht, ist wohl Alexander Nübel (29), der aktuell an den VfB Stuttgart verliehen ist, die erste Alternative für das Neuer-Erbe. Dahinter scharrt Jonas Urbig (22) mit den Hufen. Entsprechend gelassen gibt sich Freund: „Wir sind sehr happy mit der Torwartsituation.“