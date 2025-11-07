Serie A
Florenz holt Vanoli
1 min.
@Maxppp
Der AC Florenz hat einen Nachfolger für Stefano Pioli gefunden. Wie die Fiorentina bekanntgibt, übernimmt ab sofort Paolo Vanoli das Ruder beim UEFA Conference League-Teilnehmer. Zur Vertragslänge gibt es derzeit noch keine näheren Informationen.
Unter der Anzeige geht's weiter
ACF Fiorentina @acffiorentina – 14:39
Vanoli è il nuovo allenatore della FiorentinaBei X ansehen
ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.
#forzaviola #fiorentina
ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.
#forzaviola #fiorentina
Vor seinem Engagement bei der Viola stand der 53-Jährige beim FC Turin und beim FC Venedig als Cheftrainer in Lohn und Brot. Aufgrund der aktuellen Formkrise wurde Vanolis Vorgänger Pioli entlassen, Interimscoach Daniele Galloppa kassierte gestern Abend eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden