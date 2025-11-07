Florenz holt Vanoli

Der AC Florenz hat einen Nachfolger für Stefano Pioli gefunden. Wie die Fiorentina bekanntgibt, übernimmt ab sofort Paolo Vanoli das Ruder beim UEFA Conference League-Teilnehmer. Zur Vertragslänge gibt es derzeit noch keine näheren Informationen.

Vor seinem Engagement bei der Viola stand der 53-Jährige beim FC Turin und beim FC Venedig als Cheftrainer in Lohn und Brot. Aufgrund der aktuellen Formkrise wurde Vanolis Vorgänger Pioli entlassen, Interimscoach Daniele Galloppa kassierte gestern Abend eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05.