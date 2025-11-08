Irrer Meilenstein für Guardiola

Pep Guardiola absolviert im Topspiel gegen den FC Liverpool (17:30 Uhr) am morgigen Sonntag sein 1000. Spiel als Trainer. Gegenüber vereinseigenen Medien seines Klubs Manchester City sagt der Spanier: „1.000 Spiele als Trainer zu erreichen, ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Karriere. Die Trophäen, die ich gewonnen habe, ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ich so oft gewinnen würde, aber es war wunderschön. Ich würde keinen einzigen Moment davon ändern wollen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In seiner Karriere stand er für den FC Barcelona und den FC Bayern an der Seitenlinie, seit 2016 betreut er die Skyblues. In 17 Jahren als Übungsleiter gewann er unzählige Titel, darunter dreimal die Champions League, dreimal die spanische, dreimal die deutsche und sechsmal die englische Meisterschaft. Von den bisherigen 999 Spielen hat Guardiola 715 gewonnen. Möglicherweise kommt bei seinem Jubiläum Sieg Nummer 716 hinzu.