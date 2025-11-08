Topklub klopft an: Mainoo plant United-Abgang

Geht es nach Kobbie Mainoo, wird er Manchester United in der kommenden Transferperiode vorübergehend verlassen. Fabrizio Romano berichtet, dass der 20-Jährige im Winter verliehen werden möchte. Demzufolge will der Mittelfeldakteur im Sommer wieder zu United zurückkehren und dann einen neuen Anlauf wagen.

Unter Rúben Amorim kommt Mainoo in dieser Saison noch nicht zum Zug, in zehn Liga-Partien stand er noch nicht in der Startelf. Da die Red Devils aufgrund des bald stattfindenden Afrika Cups mehrere Ausfälle zu beklagen haben, möchten sie Leih-Angebote für Mainoo aber abblocken. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ hat die SSC Neapel jedoch Kontakt zum Spieler aufgenommen und will United von einem Winter-Wechsel überzeugen.