42-Millionen-Stürmer für Tottenham?

Ivan Toney könnte Al Ahli im Winter verlassen und in die Premier League zurückkehren. Nach Informationen von ‚Talksport‘ möchte Tottenham Hotspur den 29-jährigen Torjäger im Januar verpflichten. Bei Al Ahli steht der Engländer noch bis 2028 unter Vertrag.

Im Sommer des vergangenen Jahres wechselte Toney für 42 Millionen Euro vom FC Brentford in die Wüste. Die Spurs möchten im Angriff nachlegen, da Dominic Solanke (28) verletzt ist und Randal Kolo Muani (26) und Mathys Tel (20) bislang nicht wie gewünscht treffen. Für Toney würde eine Rückkehr in die Heimat die Chancen auf eine WM-Teilnahme mit den Three Lions im kommenden Jahr deutlich erhöhen.