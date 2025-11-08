Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Vor BVB-Kracher: Elfadli-Schock beim HSV

von Luca Hansen
1 min.
Daniel Elfadli ist enttäuscht @Maxppp
Hamburg 0-0 BVB

Der Hamburger SV muss vorerst auf Daniel Elfadli (28) verzichten. Wie die Rothosen bekanntgeben, fällt der Defensivallrounder aufgrund einer Adduktorenverletzung aus. Die Ausfallzeit wird laut Trainer Merlin Polzin mehr als nur eine Woche betragen. Gegen Borussia Dortmund (15:30 Uhr) wird er in der Dreierkette von Jordan Torunarigha (28) ersetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter
Hamburger SV
Mit dieser Startelf wollen wir den Favoriten ärgern: Heuer Fernandes, Sambi, Dompe, Philippe, Poulsen (C), Gocholeishvili, Remberg, Capaldo, Torunarigha, Muheim, L. Vuskovic 🔹

ℹ️ Daniel #Elfadli hat sich im Abschlusstraining eine Adduktorenverletzung zugezogen und fällt vorerst aus. Gute Besserung, Fadli! 🫶

#nurderHSV #HSVBVB
Bei X ansehen

Seine Startelf-Premiere für den HSV feiert dagegen Kapitän Yussuf Poulsen. Der 31-Jährige verdrängt im Sturmzentrum Ransford Königsdörffer (24) auf die Bank.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Daniel Elfadli
Yussuf Poulsen

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Daniel Elfadli Daniel Elfadli
Yussuf Poulsen Yussuf Poulsen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert