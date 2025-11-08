Bundesliga
Vor BVB-Kracher: Elfadli-Schock beim HSV
Der Hamburger SV muss vorerst auf Daniel Elfadli (28) verzichten. Wie die Rothosen bekanntgeben, fällt der Defensivallrounder aufgrund einer Adduktorenverletzung aus. Die Ausfallzeit wird laut Trainer Merlin Polzin mehr als nur eine Woche betragen. Gegen Borussia Dortmund (15:30 Uhr) wird er in der Dreierkette von Jordan Torunarigha (28) ersetzt.
Hamburger SV @HSV – 14:27
Mit dieser Startelf wollen wir den Favoriten ärgern: Heuer Fernandes, Sambi, Dompe, Philippe, Poulsen (C), Gocholeishvili, Remberg, Capaldo, Torunarigha, Muheim, L. Vuskovic 🔹Bei X ansehen
ℹ️ Daniel #Elfadli hat sich im Abschlusstraining eine Adduktorenverletzung zugezogen und fällt vorerst aus. Gute Besserung, Fadli! 🫶
#nurderHSV #HSVBVB
Seine Startelf-Premiere für den HSV feiert dagegen Kapitän Yussuf Poulsen. Der 31-Jährige verdrängt im Sturmzentrum Ransford Königsdörffer (24) auf die Bank.
