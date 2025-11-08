Vor BVB-Kracher: Elfadli-Schock beim HSV

Der Hamburger SV muss vorerst auf Daniel Elfadli (28) verzichten. Wie die Rothosen bekanntgeben, fällt der Defensivallrounder aufgrund einer Adduktorenverletzung aus. Die Ausfallzeit wird laut Trainer Merlin Polzin mehr als nur eine Woche betragen. Gegen Borussia Dortmund (15:30 Uhr) wird er in der Dreierkette von Jordan Torunarigha (28) ersetzt.

Seine Startelf-Premiere für den HSV feiert dagegen Kapitän Yussuf Poulsen. Der 31-Jährige verdrängt im Sturmzentrum Ransford Königsdörffer (24) auf die Bank.