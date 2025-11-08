Menü Suche
Freund: Bischof „wird seinen Weg gehen“

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Tom Bischof und Lennart Karl vom FC Bayern München @Maxppp

Christoph Freund ist von Tom Bischofs Entwicklung begeistert. „Als er zu uns kam, waren wir absolut davon überzeugt, dass er das Niveau für den FC Bayern hat, und das beweist er jetzt. Er macht seine Sache wirklich gut, sogar wenn er manchmal als linker Außenverteidiger spielt. Er ist einfach ein sehr guter Fußballer. Deshalb passt er so gut in diese Mannschaft. Er spielt mit viel Aggressivität“, schwärmt der Sportvorstand des FC Bayern bei ‚Sky‘.

Im Sommer wechselte der gelernte Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim zum Rekordmeister. Nach einer Verletzung zu Saisonstart sammelt der 20-Jährige inzwischen regelmäßig Einsatzminuten. „Er wird seinen Weg gehen – auch in der deutschen Nationalmannschaft, davon bin ich überzeugt. Denn ich bin mir sicher, dass er sich beim FC Bayern etablieren wird“, so Freund weiter.

