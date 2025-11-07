Menü Suche
El Mala-Entscheidung gefallen

von David Hamza
1 min.
Said El Mala bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Der 1. FC Köln kann beim Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach am morgigen Samstag (18:30 Uhr) auf Said El Mala zurückgreifen. „Said trägt Tape und ist morgen einsatzfähig“, verriet FC-Trainer Lukas Kwasniok auf der heutigen Pressekonferenz. El Mala hatte das Training am Mittwoch abgebrochen und sich eine leichte Bänderverletzung zugezogen.

Der 19-jährige Shootingstar steht bei sechs Scorerpunkten (vier Tore, zwei Assists) in neun Ligaspielen. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte El Mala gestern erstmals für den Kader der A-Nationalmannschaft. Kwasniok sagt: „Die Nominierung für die Nationalmannschaft ist ein nächster Schritt in seiner Entwicklung. […] Das ist eine tolle Geschichte für den Verein und für Said, der ein ganz feiner Junge ist. Aber die Nominierung hat Said nicht verändert. Er bleibt der Junge, der einfach gerne dribbelt.“

veröffentlicht am
