25 Millionen: Unerwünschter Schjelderup in die Bundesliga?

Bei Benfica Lissabon hat Andreas Schjelderup wohl keine Zukunft mehr. Wie die ‚Record‘ berichtet, wollen die Portugiesen den 21-Jährigen im Januar loswerden und haben das Preisschild auf 25 Millionen Euro festgelegt. Interessenten soll es in England, Italien und Deutschland geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund für den Verkaufswunsch ist wohl auch die öffentlich gewordene Anklage eines dänischen Gerichts, das dem norwegischen Nationalspieler die Verbreitung eines Videos mit sexuellem Inhalt vorwirft, in dem auch Minderjährige zu sehen sind. Schjelderup entschuldigte sich in den vergangenen Tagen öffentlich für seine Handlung, die er mit 19 Jahren begangen hatte.

Dennoch ist er laut der portugiesischen Zeitung in Lissabon in Ungnade gefallen und soll verkauft werden. Zumal Benfica-Trainer José Mourinho seit seiner Ankunft wenig auf den Rechtsfuß setzt. Im September hatte The Special One seinen Schützling öffentlich angezählt: „Schjelderup ist Schjelderup. Er hat 90 Minuten lang Schwierigkeiten, er hat Schwierigkeiten mit der Intensität und der Opferbereitschaft im Umschaltspiel.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor knapp drei Jahren hatte Benfica Schjelderup für neun Millionen Euro aus Nordsjaelland nach Südeuropa gelotst. In dieser Saison absolvierte der Linksaußen 15 Pflichtspiele und steht bei zwei Toren sowie einer Vorlage.