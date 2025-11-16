Menü Suche
Calafioris konfliktgeladene Reise

von Leon Morsbach - Quelle: La Repubblica
Riccardo Calafiori (23) steht im Zentrum eines Machtspiels zwischen Klub und Nationalmannschaft. ‚La Repubblica‘ berichtet, dass der FC Arsenal den Verteidiger wegen Hüftschmerzen lieber in England behandelt hätte. Calafiori entschied sich dennoch für die Anreise nach Florenz. Ein deutliches Signal, ganz im Sinne der Botschaft von Trainer Gennaro Gattuso und Delegationsleiter Gianluigi Buffon: Die WM 2026 hat oberste Priorität.

Für die italienische Nationalmannschaft ist Calafiori ein wichtiger Baustein, dessen Qualität intern hochgeschätzt wird. In einer Phase, in der immer weniger Italiener Stammspieler ihrer Klubs sind, steht er stellvertretend für die Haltung, die Gattuso fordert: Nationalmannschaft vor Vereinsinteressen.

