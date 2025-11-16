Köln: Gazibegovic bleibt nur eine Option

Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic (25) erhält vom 1. FC Köln nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung die Freigabe. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kommt lediglich ein Verkauf, nicht aber ein Leihgeschäft infrage. Der Hintergrund: Beim FC wolle man die zwei Millionen Euro Ablöse, die man im vergangenen Januar an Sturm Graz zahlte, möglichst wieder reinholen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter Lukas Kwasniok ist Gazibegovic gänzlich außen vor. Nur 22 Einsatzminuten sammelte der bosnische Nationalspieler in der laufenden Saison. Ebenso wie Linton Maina (26) darf Gazibegovic die Kölner im Winter verlassen. Konkrete Interessenten haben sich bislang allerdings nicht angemeldet.