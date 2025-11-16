Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Köln: Gazibegovic bleibt nur eine Option

von Tobias Feldhoff - Quelle: kicker
Jusuf Gazibegovic und Ragnar Ache klatschen sich ab @Maxppp

Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic (25) erhält vom 1. FC Köln nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung die Freigabe. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kommt lediglich ein Verkauf, nicht aber ein Leihgeschäft infrage. Der Hintergrund: Beim FC wolle man die zwei Millionen Euro Ablöse, die man im vergangenen Januar an Sturm Graz zahlte, möglichst wieder reinholen.

Unter Lukas Kwasniok ist Gazibegovic gänzlich außen vor. Nur 22 Einsatzminuten sammelte der bosnische Nationalspieler in der laufenden Saison. Ebenso wie Linton Maina (26) darf Gazibegovic die Kölner im Winter verlassen. Konkrete Interessenten haben sich bislang allerdings nicht angemeldet.

