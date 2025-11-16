Menü Suche
HSV-Schock: Poulsen wieder länger raus

von Tobias Feldhoff - Quelle: kicker
Yussuf Poulsen guckt nachdenklich @Maxppp

Der Hamburger SV muss erneut längerfristig auf Yussuf Poulsen verzichten. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ haben tiefergehende Untersuchungen einen Muskelfaserriss zutage gefördert, nachdem in einer offiziellen Mitteilung des dänischen Verbands zunächst nur von einer „leichten Verletzung“ die Rede gewesen war.

Wochenlang wird der Sommerneuzugang und Hoffnungsträger somit fehlen. Schon zuvor war Poulsen immer wieder ausgefallen, erst ein Bundesliga-Einsatz von Beginn an steht zu Buche. Eine Torbeteiligung konnte der Mittelstürmer bislang nicht verzeichnen.

