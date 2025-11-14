HSV-Fanliebling will weg

Anssi Suhonen will den Hamburger SV in diesem Winter endgültig verlassen. Der bei den HSV-Fans beliebte Mittelfeldspieler ist noch bis Januar an Östers IF in Schweden verliehen, möchte dann aber laut ‚Bild‘ für die Rückrunde einen neuen Verein finden, bei dem er regelmäßig bei den Profis zum Einsatz kommt. Es soll bisher lose Anfragen aus England und den Niederlanden für den elffachen finnischen Nationalspieler geben. Beim Bundesliga-Aufsteiger steht der 24-Jährige nur noch bis Saisonende unter Vertrag, weshalb eine weitere Leihe nicht erlaubt ist.

Suhonen war im Sommer 2021 an die Elbe gewechselt und bestritt 52 Pflichtspiele für die Rothosen. Während seiner Zeit in Schweden stand er in 13 von 14 Ligapartien in der Startelf und steuerte zwei Scorerpunkte (ein Tor, eine Vorlage) bei. Den Abstieg seines Leihvereins konnte er aber nicht verhindern.