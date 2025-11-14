Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

HSV: Gespräche mit Kuntz laufen an

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Die zwei Grinsebacken Stefan Kuntz und Eric Huwer lachen lauthals @Maxppp

Der Hamburger SV könnte früher als gedacht mit Sportvorstand Stefan Kuntz verlängern. Laut der ‚Bild‘ hat ein erster Austausch bereits stattgefunden, konkretere Gespräche sollen in den kommenden Wochen folgen. Der Aufsichtsrat möchte gerne frühzeitig Klarheit haben und könnte schon im Laufe des Winters auf eine Unterschrift pochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das aktuelle Arbeitspapier des Ex-Stürmers läuft am Saisonende aus, verlängert sich aber im Falle des Klassenerhalts automatisch. Da diese Konstellation aber wenig Planungssicherheit verspricht, möchten die Rothosen schon früher tätig werden. Erst am heutigen Freitag verlängerte schon Sportdirektor Claus Costa beim Bundesligisten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Stefan Kuntz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Stefan Kuntz Stefan Kuntz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert