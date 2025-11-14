HSV: Gespräche mit Kuntz laufen an

Der Hamburger SV könnte früher als gedacht mit Sportvorstand Stefan Kuntz verlängern. Laut der ‚Bild‘ hat ein erster Austausch bereits stattgefunden, konkretere Gespräche sollen in den kommenden Wochen folgen. Der Aufsichtsrat möchte gerne frühzeitig Klarheit haben und könnte schon im Laufe des Winters auf eine Unterschrift pochen.

Das aktuelle Arbeitspapier des Ex-Stürmers läuft am Saisonende aus, verlängert sich aber im Falle des Klassenerhalts automatisch. Da diese Konstellation aber wenig Planungssicherheit verspricht, möchten die Rothosen schon früher tätig werden. Erst am heutigen Freitag verlängerte schon Sportdirektor Claus Costa beim Bundesligisten.