Unerwarteter Neymar-Lichtblick

Superstar Neymar hat sein Team FC Santos nach längerer Schwächephase mit einer starken Leistung zum Klassenerhalt in Brasiliens erster Liga geführt. Beim 2:0 gegen Palmeiras am gestrigen Samstag lieferte der 128-fache Nationalspieler als Mittelstürmer eine überzeugende Partie ab.

„Ich möchte seine mentale Stärke in dieser Woche hervorheben. Er stand unter großem Druck, wir haben ihn wirklich bis an seine Grenzen getrieben, aber er ist standhaft. Er hat unermüdlich gearbeitet, um heute in Topform zu sein“, lobte sein Trainer Juan Pablo Vojvoda im Anschluss. Der Traum von der Teilnahme an der WM 2026 lebt also noch beim inzwischen 33-jährigen Neymar.