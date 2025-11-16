Menü Suche
FC Bayern: Neuer Vertrag für Karl?

Lennart Karl gehört zu den Senkrechtstartern der Saison. Erhält der Youngster beim FC Bayern in den kommenden Monaten einen neuen Vertrag?

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
Lennart Karl nimmt den Ball an @Maxppp

Der Name Lennart Karl ist derzeit in aller Munde. Der 17-Jährige begeistert im Trikot des FC Bayern und der deutschen U21-Nationalmannschaft. In München ist man mit dem Offensiv-Juwel hochzufrieden. Erst im August verlängerte der 1,68 Meter große Linksfuß seinen Vertrag. Winkt jetzt schon ein verbessertes Arbeitspapier?

Laut Fabrizio Romando denken die FCB-Verantwortlichen aufgrund seiner jüngsten Leistungen darüber nach, bereits in den kommenden Monaten mit Karl über einen neuen Kontrakt mit angepasster Struktur zu sprechen. Dieser würde dem Offensivspieler einen Gehaltssprung einbringen.

Ohnehin wandelt sich Karls bis 2028 datierter Fördervertrag an seinem 18. Geburtstag am 22. Februar in einen Profivertrag bis 2029 um, der zudem keine Ausstiegsklausel enthält. Großen Handlungsdruck haben die Bayern also eigentlich nicht. Nach seinem Durchbruch diskutiert man aber offenbar schon über einen neuen Kontrakt, mit dem Karls Weg für eine langfristige Perspektive beim Rekordmeister geebnet werden soll.

