Woltemade reagiert auf Rummenigges „Idioten“-Aussage

Im Sommer war Nick Woltemade für 75 Millionen Euro exklusive etwaiger Boni vom VfB Stuttgart zu Newcastle United gewechselt. Der gute Start bei seinem neuen Klub sei für den Angreifer „sehr erleichternd“, wie er gegenüber der ‚Bild am Sonntag‘ erläutert: „Das ganze Paket Newcastle hatte ja Spannungspotenzial, dadurch, dass ich am letzten Tag kam. Dann die Ablöse. Die Erwartungen an mich, weil mit Alexander Isak Newcastles Topstürmer gegangen ist. Der Saisonstart war nicht optimal. Da war schon Druck da – ich war sehr froh, dass sich der gelegt hat.“

Woltemade war zuvor auch intensiv vom FC Bayern umgarnt worden, der für den 23-Jährigen aber nicht zu tief in die Tasche greifen wollte. Über die Ablöse wurde in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Das ging auch am DFB-Stürmer nicht vorbei: „Das Thema Ablöse war sehr präsent, ich bin daran nicht vorbeigekommen. Ich wurde damit häufig konfrontiert. Aber ich habe mir das ja nicht ausgesucht, ich kann dafür am wenigsten, um welche Beträge es geht. Ich war dennoch froh, dass Newcastle in mir so viel gesehen hat, um diesen Betrag zu zahlen.“

Für Woltemade mache es „keinen Unterschied, ob ich ablösefrei von Werder zu Stuttgart gehe oder für 75 Mio. Euro vom VfB zu Newcastle. Auch wenn ich weiß, dass durch die Ablösesumme ein paar Augenpaare mehr auf mich gerichtet sind. Wobei das Thema Ablöse in England deutlich entspannter gesehen wird als in Deutschland. In der Mannschaft spielt das Thema Ablöse ohnehin keine Rolle.“

Rummenigge-Aussage „sicher etwas unglücklich“

Nach seinem Wechsel sorgte Karl-Heinz Rummenigge mit seiner Aussage für Aufsehen, Stuttgart habe in Newcastle „einen Idioten gefunden, der so viel Geld bezahlt.“ Woltemade selbst reagierte lange nicht darauf und meint: „Ich glaube, das war auch richtig so. In diesem Sommer wurde aus meinem Namen, Bayern und Ablöse sehr viel gemacht, das war ja die Story des Sommers.“

Nun äußert sich Woltemade zur Rummenigge-Aussage: „In den Überschriften stand danach überall „Idioten“. Aber ich habe mir die ganze Aussage von Herrn Rummenigge durchgelesen – es war sicher etwas unglücklich, aber auch nicht ganz so dramatisch“, will der Torjäger die Sache nicht an die große Glocke hängen.