Gerüchte um vier mögliche Eintracht-Stars

Vitaly Janelt (27/FC Brentford)

Schon seit längerem ist bekannt, dass die Eintracht ein Auge auf den früheren deutschen U21-Nationalspieler geworfen hat. Der Abräumer könnte sich als echter Transfer-Coup erweisen, denn sein Vertrag in Brentford läuft am Saisonende aus und wird wohl nicht verlängert. Die Chancen für die SGE, Janelt zum kommenden Sommer ablösefrei unter Vertrag zu nehmen, stehen nicht schlecht. Der gebürtige Hamburger würde erstmals in der Bundesliga auflaufen, bislang hat er nur 53 Zweitligaspiele für den VfL Bochum in seiner Vita.

Kaishu Sano (24/Mainz 05)

Schnappt sich Frankfurt nach Jonathan Burkardt (25) im vergangenen Sommer erneut einen Leistungsträger vom rheinhessischen Nachbarn? Der japanische Sechser, der durch seine Lauf- und Zweikampfstärke sowie seine technischen Fertigkeiten besticht, steht bei den Eintracht-Verantwortlichen weit oben auf dem Zettel. Günstig dürfte Sano allerdings nicht werden, mehr als 25 Millionen Euro müssten es wohl sein.

Kennet Eichhorn (16/Hertha BSC)

Die SGE gehört zu den zahlreichen Interessenten für den U17-Nationalspieler, der Hertha per variabler Ausstiegsklausel für bis zu zehn bis zwölf Millionen Euro verlassen darf. Allerdings beobachten mehrere europäische Topklubs und Bundesligisten das Mittelfeld-Juwel, darunter der FC Bayern und Borussia Dortmund. Die heißeste Spur soll derzeit zu RB Leipzig führen. Ob die Eintracht bei der Konkurrenz eine Chance hat?

Darryl Bakola (17/Olympique Marseille)

Frankfurt genießt vor allem auch in Frankreich den Ruf als ausgezeichneter Ausbildungsklub. Nun zeigen die Hessen Interesse an Mittelfeld-Talent Bakola. Der französische U20-Nationalspieler, der bislang siebenmal für die Profis von Marseille auflief, soll sogar ein Kandidat für einen Winter-Transfer sein. Ob und inwieweit der Youngster direkt eine bedeutende Rolle einnehmen würde, bliebe abzuwarten.