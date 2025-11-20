Fortuna belohnt Egouli

Fortuna Düsseldorf honoriert die gute Entwicklung von Innenverteidiger Elias Egouli (23). Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wurde der gebürtige Kölner aufgrund seiner Leistungen mit einem Profivertrag ausgestattet. Über die Vertragslaufzeit machen die Rheinländer wie gewöhnlich keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Egouli war 2024 in die Zweitvertretung der Fortuna gewechselt. In der laufenden Spielzeit etablierte sich der 2,04-Hüne im Profibereich. „Die Entwicklung von Eli und sein Bekenntnis zur Fortuna freuen uns sehr. Es zeigt einmal mehr den Weg auf, den talentierte Spieler über unsere zweite Mannschaft gehen können und es unterstreicht die gute Arbeit, die kontinuierlich in unserem NLZ geleistet wird“, freut sich Sportvorstand Klaus Allofs über die Weiterführung der Zusammenarbeit.