Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Fortuna belohnt Egouli

von Julian Jasch - Quelle: f95.de
1 min.
Elias Egouli mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Fortuna Düsseldorf honoriert die gute Entwicklung von Innenverteidiger Elias Egouli (23). Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wurde der gebürtige Kölner aufgrund seiner Leistungen mit einem Profivertrag ausgestattet. Über die Vertragslaufzeit machen die Rheinländer wie gewöhnlich keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter
Fortuna Düsseldorf
✍️ Elias Egouli ist ab sofort Profi bei Fortuna Düsseldorf ❗️❕

#f95 | 🔴⚪️
Fortuna Düsseldorf
👀

#f95 | 🔴⚪️
Bei X ansehen

Egouli war 2024 in die Zweitvertretung der Fortuna gewechselt. In der laufenden Spielzeit etablierte sich der 2,04-Hüne im Profibereich. „Die Entwicklung von Eli und sein Bekenntnis zur Fortuna freuen uns sehr. Es zeigt einmal mehr den Weg auf, den talentierte Spieler über unsere zweite Mannschaft gehen können und es unterstreicht die gute Arbeit, die kontinuierlich in unserem NLZ geleistet wird“, freut sich Sportvorstand Klaus Allofs über die Weiterführung der Zusammenarbeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Düsseldorf
Elias Aboulguie Egouli

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
Elias Aboulguie Egouli Elias Aboulguie Egouli
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert