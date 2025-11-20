Mateta-Verhandlungen gestartet

Jean-Philippe Mateta winkt ein neuer Vertrag bei Crystal Palace. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben die Südlondoner erste Gespräche mit dem Stürmer geführt, um sein 2027 auslaufendes Arbeitspapier zu verlängern. Der 28-Jährige soll auch zahlreiche weitere Interessenten haben.

Mateta zeigt sich seit knapp zwei Jahren, zeitgleich mit der Einstellung von Oliver Glasner als Trainer, in überragender Verfassung. Der Franzose schoss 44 Tore in den vergangenen drei Spielzeiten und gewann mit den Eagles in der letzten Saison den FA Cup. Seine guten Leistungen rückten ihn auch in den Fokus von Didier Deschamps, der den Ex-Mainzer im Oktober erstmals für die Nationalmannschaft nominierte. In seinen ersten drei Länderspielen erzielte der bullige Angreifer gleich zwei Tore.