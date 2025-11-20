M’gladbach: Sander fällt aus

Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Philipp Sander verzichten. Eugen Polanski bestätigte auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr), dass sich der 27-Jährige einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen hat. Das Spiel gegen den Tabellenletzten verpasst er sicher, eine genaue Ausfallzeit nannte der Gladbach-Trainer jedoch nicht.

Sander hatte zuletzt großen Anteil am Gladbacher Aufschwung. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler überzeugte in den vergangenen drei Spielen sogar als Innenverteidiger in der Dreierkette und erzielte im Derby gegen den 1. FC Köln (3:1) das wichtige 1:0.