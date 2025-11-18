Eintracht-Sorgen um Kristensen

Eintracht Frankfurt bangt um Rasmus Kristensen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, litt der Rechtsverteidiger in den vergangenen Tagen an einem Magen-Darm-Infekt, wurde aber trotzdem bei Dänemarks 2:2 gegen Belarus eingesetzt. Auch beim heutigen Spiel (20:45 Uhr) soll der 28-Jährige zum Einsatz kommen. Bei den Adlerträgern herrscht die Sorge, dass Kristensen komplett platt zurückkehrt und am Samstag (18:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln ausfällt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Eintracht ist der Rechtsfuß nahezu unersetzlich, weshalb ein Ausfall sehr schmerzen würde. Ohne ihn präsentierte sich die Abwehr sehr löchrig, weswegen Kristensen auch bei leichteren Blessuren oftmals auf die Zähne beißen muss. Rücksicht aus Dänemark ist aber nicht zu erwarten, gegen die Schotten geht es für die Skandinavier noch um den Gruppensieg und damit die direkte WM-Qualifikation.