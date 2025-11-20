Bericht: Günstige Guirassy-Klausel schon im Winter gültig

Bei Borussia Dortmund zählt Serhou Guirassy zu den absoluten Säulen. Der Guineer sorgt auch in der laufenden Spielzeit für Torgefahr, auch wenn der Motor zuletzt etwas stotterte, und hat wettbewerbsübergreifend bereits elf Treffer auf dem Konto. Seine vertragliche Situation rückt den 29-Jährigen noch weiter in Fokus – insbesondere bei anderen Vereinen.

Dass Guirassy eine festgeschriebene Ablösesumme in seinem Vertrag verankert hat, sickerte bereits durch. Bisher wurde angenommen, dass die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro, die für ausgewählte Topklubs gilt, erst ab kommendem Sommer gültig ist. Mark Brus, Chefredakteur von ‚CaughtOffside‘, berichtet im ‚Daily Briefing‘, dass besagter Passus aber schon im Januar greifen könnte.

Drei Vereine lauern

Dadurch seien derzeit drei Vereine besonders aufmerksam. Paris St. Germain, Manchester United und der FC Arsenal liebäugeln dem Bericht zufolge mit einem Vorstoß beim Torjäger der Dortmunder. Bei den Red Devils steht Joshua Zirkzee (24) vor dem Abschied, gleichzeitig ist Benjamin Sesko (22) aufgrund einer Knieverletzung noch länger raus.

Für Klubs, die von der Ausstiegsklausel nicht betroffen sind, gilt dem Vernehmen nach eine Schmerzgrenze von 80 Millionen Euro. Guirassys Bruder und Berater bot den Mittelstürmer bereits in Saudi-Arabien an, um den dortigen Markt zu sondieren. Neben den genannten Klubs wurde Guirassy auch mit Real Madrid, dem FC Barcelona und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Mann darf gespannt sein, ob die Personalie schon im Januar weiter an Fahrt aufnehmen wird.