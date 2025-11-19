Frankfurt: Götze muss liefern

Bei Eintracht Frankfurt stehen für Mario Götze im Hinblick auf eine mögliche Vertragsverlängerung die Wochen der Wahrheit an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird in den kommenden Partien genau darauf geachtet, ob Götze bei der anstehenden hohen Belastung noch mithalten kann, ehe über seine Zukunft entschieden wird. In der Winterpause soll dann Klarheit herrschen.

Der Weltmeister hatte seine Bereitschaft zur Verlängerung in der Vergangenheit schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, auch die SGE ist nicht abgeneigt. Laut dem Boulevardblatt hat der 33-Jährige intern einige Befürworter. Klar ist, dass Götze für ein weiteres Engagement auf Gehalt verzichten müsste. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft am Ende der Spielzeit aus.