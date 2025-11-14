10 Millionen: Neuer Knipser für Gladbach?

Nach einem desaströsen Saisonstart hat sich Borussia Mönchengladbach auch dank der Treffsicherheit von Haris Tabakovic (31) zuletzt etwas gefangen. Die Offensive läuft auch ohne den verletzten Torjäger Tim Kleindienst (30) langsam an, dennoch soll in vorderster Front Verstärkung her. Gerne auch mit Perspektive. Einen Kandidaten hat man nun ins Auge gefasst.

Wie aus einem Podcast von ‚Tipsbladet‘ hervorgeht, befassen sich die Fohlen mit Amin Chiakha, der aktuell vom FC Kopenhagen an Vejle BK ausgeliehen ist. Beim 2:0-Sieg gegen seinen Stammverein Kopenhagen befanden sich Scouts der Rheinländer auf der Tribüne, um den 19-Jährigen, der sich auch in die Troschützenliste eintragen konnte, unter die Lupe zu nehmen.

Ganz billig dürfte der 1,91-Meter-Mann allerdings nicht werden. Schon im vergangenen Sommer forderte Kopenhagen zehn Millionen Euro für den Stürmer. Eine stattliche Summe für den Nationalspieler, der mit Algerien zur WM fahren will. Auch aufgrund seines bis 2029 laufenden Vertrags ist nicht davon auszugehen, dass der Preis großartig sinken wird.