M’gladbach: Engelhardt zum Schnäppchenpreis?

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Yannik Engelhardt im Duell mit Florian Kainz @Maxppp

Borussia Mönchengladbach möchte Yannik Engelhardt in den eigenen Reihen halten. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll der 24-Jährige möglichst bald dauerhaft unter Vertrag genommen werden. Engelhardt ist noch bis Saisonende von Como 1907 ausgeliehen.

Dem Bericht zufolge sind 4,5 Millionen Euro Ablöse im Gespräch, um den laufstarken Mittelfeldakteur fest zu verpflichten. Trainer Eugen Polanski schwärmte nach dem gestrigen Testspielsieg gegen Lierse SK (1:0): „Er spielt meistens gar nicht so auffällig, ist aber unfassbar wichtig für die Mannschaft. Yannik schließt Lücken, erkennt Räume, findet die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive. Und seine Laufleistung ist herausragend.“

Bundesliga
Serie A
M'gladbach
Como
Yannik Engelhardt

