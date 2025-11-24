Bundesliga
St. Pauli trifft Blessin-Entscheidung
@Maxppp
Der FC St. Pauli hält auch nach der achten Liganiederlage in Folge an Trainer Alexander Blessin fest. Präsident Oke Göttlich erklärte nach dem gestrigen 0:1 gegen Union Berlin bei ‚DAZN‘: „Da gibt es überhaupt keine Spekulation. Er ist unser Trainer.“
Unter der Anzeige geht's weiter
Blessin selbst sagte: „Wenn du die Scheiße an den Hacken hast, dann hast du die Scheiße an den Hacken.“ Seiner Mannschaft wollte er „keinen Vorwurf“ machen: „Wir haben alles versucht, wir haben alles reingeworfen. Wir müssen uns jetzt selber helfen.“ Am Samstag ist St. Pauli beim FC Bayern zu Gast.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden