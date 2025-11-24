St. Pauli trifft Blessin-Entscheidung

Der FC St. Pauli hält auch nach der achten Liganiederlage in Folge an Trainer Alexander Blessin fest. Präsident Oke Göttlich erklärte nach dem gestrigen 0:1 gegen Union Berlin bei ‚DAZN‘: „Da gibt es überhaupt keine Spekulation. Er ist unser Trainer.“

Blessin selbst sagte: „Wenn du die Scheiße an den Hacken hast, dann hast du die Scheiße an den Hacken.“ Seiner Mannschaft wollte er „keinen Vorwurf“ machen: „Wir haben alles versucht, wir haben alles reingeworfen. Wir müssen uns jetzt selber helfen.“ Am Samstag ist St. Pauli beim FC Bayern zu Gast.