M’gladbach: Polanski-Gespräche auf der Zielgeraden

Eugen Polanski steigt zum Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach auf. Wie ‚Sky‘ berichtet, stehen die Gespräche über einen dauerhaften Vertrag bis 2028 kurz vor dem Abschluss. Demzufolge könnte die offizielle Bestätigung noch während der laufenden Länderspielpause folgen.

Durch die insgesamt positive Entwicklung und die zurückliegenden Siege gegen den Karlsruher SC (3:1), den FC St. Pauli (4:0) und den 1. FC Köln (3:1) konnte Polanski genug Argumente für eine Festanstellung sammeln. Die ‚Bild‘ berichtete zuletzt, dass im neuen Kontrakt „festgeschriebene Szenarien im Erfolgs- und Misserfolgsfall enthalten sind“, damit die Fohlen bei einer möglichen Entlassung eine millionenschwere Abfindung umgehen können.

