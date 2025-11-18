Gladbach verkündet Polanski-Deal

Borussia Mönchengladbach und Eugen Polanski planen eine langfristige gemeinsame Zukunft. Wie der Bundesligist mitteilt, wird der bisherige Interims- zum Cheftrainer befördert und erhält einen Vertrag bis 2028.

Sportchef Rouven Schröder sagt: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns in offenen, konstruktiven und wertschätzenden Gesprächen mit Eugen einigen konnten. Er hat uns von Beginn an mit seinen inhaltlichen und charakterlichen Qualitäten überzeugt und wir sind sicher, dass wir mit ihm als Cheftrainer die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen können.“

Polanski betreut die Borussia bereits seit der Entlassung von Gerardo Seoane Mitte September. Der langjährige Gladbacher Nachwuchscoach erlebte keinen einfachen Start. Nach fünf sieglosen Spielen gewann die Polanski-Elf aber zuletzt drei Pflichtspiele in Folge.