Gladbach-Überraschung: Kleindienst im Kader

Am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim dürfen sich die Fans von Borussia Mönchengladbach auf die Kaderrückkehr von Tim Kleindienst freuen. Nach Informationen der ‚Bild‘ gehört der 30-jährige Knipser nach langer Verletzungspause erstmals wieder zum Aufgebot von Trainer Eugen Polanski. Der Boulevardzeitung verrät der Coach außerdem: „Je nach Spielverlauf habe ich schon ein paar Gedanken mit Tim im Kopf. Auch wenn die Athletik-Trainer das vielleicht nicht so gerne hören werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Über ein halbes Jahr war der Nationalspieler zum Zuschauen verdammt. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub könnte Kleindienst wieder Bundesligaluft schnuppern. „Tim ist erst seit dieser Woche wieder bei uns im Mannschaftstraining, aber es ist bei ihm natürlich eine spezielle Situation. Er ist unser Kapitän, sein Wort hat Gewicht bei uns, nicht nur, weil er so eine laute Stimme hat und man allein schon wegen seiner Größe Angst vor ihm haben muss. Ihn dabei zu haben, bedeutet einfach einen extremen Mehrwert für uns“, erklärt Polanski den Status des Torjägers.