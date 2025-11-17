Kleindienst-Comeback naht

Borussia Mönchengladbach kann aller Voraussicht nach zeitnah wieder auf Tim Kleindienst zurückgreifen. Am heutigen Dienstag nahm der Stürmer wieder am Mannschaftstraining teil. Der ‚Bild‘ zufolge könnte der 30-Jährige schon am Samstag (15:30 Uhr) gegen seinen Ex-Klub 1. FC Heidenheim wieder im Kader stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Kapitän der Fohlen fiel zuletzt wegen eines Meniskusrisses aus. Trotzdem verlängerte er kürzlich seinen Vertrag bei den Gladbachern bis 2029. Neben Kleindienst steht auch Flügelspieler Nathan Ngoumou (25) vor einer Rückkehr.