Kleindienst-Comeback naht

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Tim Kleindienst im Gladbach-Training @Maxppp

Borussia Mönchengladbach kann aller Voraussicht nach zeitnah wieder auf Tim Kleindienst zurückgreifen. Am heutigen Dienstag nahm der Stürmer wieder am Mannschaftstraining teil. Der ‚Bild‘ zufolge könnte der 30-Jährige schon am Samstag (15:30 Uhr) gegen seinen Ex-Klub 1. FC Heidenheim wieder im Kader stehen.

Der Kapitän der Fohlen fiel zuletzt wegen eines Meniskusrisses aus. Trotzdem verlängerte er kürzlich seinen Vertrag bei den Gladbachern bis 2029. Neben Kleindienst steht auch Flügelspieler Nathan Ngoumou (25) vor einer Rückkehr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
