WM-Qualifikation Europa
DFB-Team startet mit Sané
Am Freitagabend (20:45 Uhr) will und muss die deutsche Nationalmannschaft einen großen Schritt in Richtung erfolgreicher WM-Qualifikation gehen. Nun ist die Startelf für die Partie in Luxemburg bekannt.
Die Ausfälle von Nico Schlotterbeck und Joshua Kimmich fängt Julian Nagelsmann mit Waldemar Anton und Ridle Baku auf. Das Duo komplettiert neben Kapitän Jonathan Tah und David Raum die Viererkette vor Keeper Oliver Baumann.
Im Mittelfeld setzt der Bundestrainer weiter auf das Bayern-Duo aus Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic. In der Offensive rückt Rückkehrer Leroy Sané gleich in die Startelf. Zusammen mit Serge Gnabry und Florian Wirtz soll er Mittelstürmer Nick Woltemade füttern.
Die DFB-Startelf
