Einigung bei Lingard

Jesse Lingard hat einen neuen Verein gefunden. Laut Fabrizio Romano hat sich der Mittelfeldspieler mündlich mit Corinthians geeinigt. Der 33-Jährige unterschreibt einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war der bei Manchester United ausgebildete Lingard für den FC Seoul in Südkorea aktiv. Auch Klubs aus der MLS hatten Interesse an dem Engländer, den Zuschlag bekommt nun aber Corinthians.