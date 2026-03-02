Menü Suche
Reitz winkt Top-Vertrag

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Rocco Reitz hadert deutlich @Maxppp

Der Transfer von Rocco Reitz zu RB Leipzig nimmt immer konkretere Züge an. Wie ‚Sky‘ berichtet, winkt dem 23-Jährigen bei den Sachsen ein Vertrag bis 2031 mit Top-Bezügen. Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen Borussia Mönchengladbach und RB bezüglich der Ablösesumme.

In dem bis 2028 datierten Vertrag bei den Fohlen ist eine Ausstiegsklausel verankert, die zwischen 25 und 28 Millionen Euro liegt. Leipzig will die Summe noch drücken, die Fohlen zeigen sich laut dem Bezahlsender gesprächsbereit.

