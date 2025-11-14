Werder: Schmid gesteht Wechsel-Frust

Da ein Wechsel von Romano Schmid im Sommer nicht zustande gekommen war, musste sich der Österreicher in den vergangenen Wochen mit dem Verbleib bei Werder Bremen arrangieren. Keine leichte Aufgabe, wie der 25-Jährige gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt: „Ich fühle mich sehr wohl bei Werder, doch natürlich war die Laune nicht sehr gut, wenn du viele Gespräche und Telefonate führen musst. Das war auch das erste Mal, seit ich Kinder habe, dass ich sage: Zu Hause war es auch schwierig in diesen drei, vier Wochen.“

Für den SVW sollte Schmid zum Goldesel des Sommers werden, doch ernsthafte Interessenten blieben aus. „Werder hätte mir keine Steine in den Weg gelegt. Es war einfach nichts Passendes dabei, das hat viel mit mir gemacht“, so Schmid. Mittlerweile hat der österreichische Nationalspieler seinen Wechsel-Frust aber wohl größtenteils verdaut. Beim Team von Horst Steffen ist Schmid ein zentraler Baustein. In zehn Spielen konnte er zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuern. Sein Vertrag läuft 2027 aus.