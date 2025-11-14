FC Bayern: Klare Tendenz bei Palhinha

Mittelfeldspieler João Palhinha wird voraussichtlich nicht mehr zum FC Bayern zurückkehren. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ geht hervor, dass sich der 30-Jährige seine Zukunft bei Tottenham Hotspur oder einem anderen Topklub vorstellt. Die Spurs besitzen eine Kaufoption in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro, wollen mit den Bayern aber noch einmal ins Gespräch gehen, um diese zu drücken.

Unter der Anzeige geht's weiter

In England blüht der Sechser, der im Sommer 2024 für 51 Millionen nach München gewechselt war, wieder auf. Bei Thomas Frank ist Palhinha nicht mehr aus der Startelf wegzudenken und überzeugt als Abräumer. Noch sei aber keine endgültige Entscheidung darüber gefallen, wo der Portugiese nach der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr spielen wird.