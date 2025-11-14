Menü Suche
FC Bayern: Klare Tendenz bei Palhinha

von Dominik Sandler - Quelle: Bayern Insider
Joao Palhinha Jubel @Maxppp

Mittelfeldspieler João Palhinha wird voraussichtlich nicht mehr zum FC Bayern zurückkehren. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ geht hervor, dass sich der 30-Jährige seine Zukunft bei Tottenham Hotspur oder einem anderen Topklub vorstellt. Die Spurs besitzen eine Kaufoption in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro, wollen mit den Bayern aber noch einmal ins Gespräch gehen, um diese zu drücken.

In England blüht der Sechser, der im Sommer 2024 für 51 Millionen nach München gewechselt war, wieder auf. Bei Thomas Frank ist Palhinha nicht mehr aus der Startelf wegzudenken und überzeugt als Abräumer. Noch sei aber keine endgültige Entscheidung darüber gefallen, wo der Portugiese nach der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr spielen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
