Torschützenkönig: Bundesliga-Trio schielt auf Damjanovic

Mehrere Bundesligisten haben offenbar ein Auge auf ein serbisches Offensiv-Juwel geworfen. Laut ‚Sky‘ gehören RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim zu den Klubs, die den erst 16-jährigen Aleksa Damjanovic von Roter Stern Belgrad beobachten.

Es sei gut möglich, dass der großgewachsene Mittelstürmer im kommenden Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere geht, obwohl er seinen Vertrag erst im September bis 2028 verlängert hat. Um den 1,98-Meter-Hünen zu verpflichten, müsste aber eine für sein Alter beträchtliche Summe gezahlt werden. Roter Stern ruft ‚Sky‘ zufolge eine Ablöse von mindestens fünf Millionen Euro auf.

Für die Belgrad-Profis kam Damjanovic bereits dreimal zum Einsatz. In der vergangenen Saison wurde der talentierte Linksfuß mit 21 Treffern Torschützenkönig der serbischen Nachwuchsliga. Es bleibt spannend, wohin es für den Sohn des ehemaligen Paderborn- und Wiesbaden-Profis Jovan Damjanovic in den kommenden Jahren geht.