Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Torschützenkönig: Bundesliga-Trio schielt auf Damjanovic

Die Talentspäher der deutschen Klubs haben ein serbisches Sturm-Juwel ins Visier genommen. Ein Bundesliga-Trio beobachtet den erst 16-jährigen Aleksa Damjanovic.

von Fabian Ley - Quelle: Sky
3 min.
Markus Krösche freut sich @Maxppp

Mehrere Bundesligisten haben offenbar ein Auge auf ein serbisches Offensiv-Juwel geworfen. Laut ‚Sky‘ gehören RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim zu den Klubs, die den erst 16-jährigen Aleksa Damjanovic von Roter Stern Belgrad beobachten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es sei gut möglich, dass der großgewachsene Mittelstürmer im kommenden Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere geht, obwohl er seinen Vertrag erst im September bis 2028 verlängert hat. Um den 1,98-Meter-Hünen zu verpflichten, müsste aber eine für sein Alter beträchtliche Summe gezahlt werden. Roter Stern ruft ‚Sky‘ zufolge eine Ablöse von mindestens fünf Millionen Euro auf.

Für die Belgrad-Profis kam Damjanovic bereits dreimal zum Einsatz. In der vergangenen Saison wurde der talentierte Linksfuß mit 21 Treffern Torschützenkönig der serbischen Nachwuchsliga. Es bleibt spannend, wohin es für den Sohn des ehemaligen Paderborn- und Wiesbaden-Profis Jovan Damjanovic in den kommenden Jahren geht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Super Liga
RB Leipzig
Frankfurt
Hoffenheim
Roter Stern
Aleksa Damjanović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Super Liga Super Liga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Roter Stern Logo Roter Stern Belgrad
Aleksa Damjanović Aleksa Damjanović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert