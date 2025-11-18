Werder: Schmid-Abflug weiter Thema

Romano Schmid könnte Werder Bremen nach dieser Saison den Rücken kehren. Berater Mario Knez sagt gegenüber ‚Sky‘: „Romano fühlt sich bei Werder sehr wohl, das sieht man jede Woche. Aber natürlich hat er auch die Qualität und die Perspektive, im Sommer den nächsten Schritt zu machen. Wichtig ist: Er lässt das alles ruhig auf sich zukommen und fokussiert sich voll auf seine Aufgabe bei Werder.“

Bereits im vergangenen Sommer hatte sich Schmid mit einem Abschied beschäftigt, zuletzt gestand er seinen Frust nach dem ausgebliebenen Wechsel. Nun könnte der 25-Jährige Werder mit einem Jahr Verspätung verlassen. Einen Winter-Transfer plant der österreichische Nationalspieler laut ‚Sky‘ nicht. Auch in dieser Saison gehört der Rechtsfuß, der an der Weser noch bis 2027 unter Vertrag steht, zu den Leistungsträgern.