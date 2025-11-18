Menü Suche
Kommentar
Offiziell Championship

Schwieriger neuer Job für Clement

von Julian Jasch
Philippe Clement an der Seitenlinie @Maxppp

Norwich City hat den Nachfolger für den vor zehn Tagen entlassenen Liam Manning präsentiert. Wie der kriselnde englische Zweitligist offiziell mitteilt, übernimmt Philippe Clement den vakanten Posten mit sofortiger Wirkung. Auf der Insel unterschreibt der 51-jährige Belgier einen bis 2029 datierten Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt hatte Clement bis Februar bei den Glasgow Rangers an der Seitenlinie gestanden, seitdem befand er sich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Diese hat er nun in Norwich gefunden: Nach neun Punkten aus 15 Spieltagen rangiert sein neuer Klub aktuell auf dem vorletzten 23. Tabellenplatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Championship
Norwich
Philippe Clement

Weitere Infos

Championship Championship
Norwich Logo Norwich City
Philippe Clement Philippe Clement
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert