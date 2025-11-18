Schwieriger neuer Job für Clement

Norwich City hat den Nachfolger für den vor zehn Tagen entlassenen Liam Manning präsentiert. Wie der kriselnde englische Zweitligist offiziell mitteilt, übernimmt Philippe Clement den vakanten Posten mit sofortiger Wirkung. Auf der Insel unterschreibt der 51-jährige Belgier einen bis 2029 datierten Vertrag.

Zuletzt hatte Clement bis Februar bei den Glasgow Rangers an der Seitenlinie gestanden, seitdem befand er sich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Diese hat er nun in Norwich gefunden: Nach neun Punkten aus 15 Spieltagen rangiert sein neuer Klub aktuell auf dem vorletzten 23. Tabellenplatz.