VfB: Neues Modell bei Zagadou?

Dan-Axel Zagadou müsste bei einer Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart womöglich Abstriche machen. Der ‚kicker‘ bringt ein Modell ins Spiel, bei dem der 26-jährige Innenverteidiger nur zu stark einsatz- und leistungsorientierten Bezügen verlängert – und nennt als Beispiel das von Teamkollege Nikolas Nartey (25).

Beide Profis haben eine lange Verletzungsgeschichte hinter sich, sind mittlerweile aber zurück im Geschäft. Nun laufen ihre Arbeitspapiere am Saisonende aus. Zagadou zählt bislang zu den Besserverdienern im Kader.