Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfB: Neues Modell bei Zagadou?

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
Dan-Axel Zagadou im Spiel gegen den FC Augsburg @Maxppp

Dan-Axel Zagadou müsste bei einer Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart womöglich Abstriche machen. Der ‚kicker‘ bringt ein Modell ins Spiel, bei dem der 26-jährige Innenverteidiger nur zu stark einsatz- und leistungsorientierten Bezügen verlängert – und nennt als Beispiel das von Teamkollege Nikolas Nartey (25).

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide Profis haben eine lange Verletzungsgeschichte hinter sich, sind mittlerweile aber zurück im Geschäft. Nun laufen ihre Arbeitspapiere am Saisonende aus. Zagadou zählt bislang zu den Besserverdienern im Kader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Dan-Axel Zagadou

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Dan-Axel Zagadou Dan-Axel Zagadou
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert