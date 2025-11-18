Besonderer Agent beim Álvarez-Deal

Um Julián Álvarez zu Atlético Madrid zu locken, schickte Diego Simeone offenbar einen seiner Söhne vor. Im Podcast ‚Resonancia de Corazón‘ von Ramón de la Morena sprach der argentinische Mittelstürmer darüber, wie sein Wechsel zu den Rojiblancos zustande kam: „Der Erste, der mich ansprach, war Giuliano bei den Olympischen Spielen, ich glaube, er wurde von seinem Vater geschickt. Danach konnte ich mit Cholo sprechen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2024 zahlte Atlético 75 Millionen Euro an Manchester City, um den torgefährlichen Angreifer zu verpflichten. Zahlreiche Topklubs wurden damals mit dem heute 25-Jährigen in Verbindung gebracht. Am Ende erhielten die Colchoneros den Zuschlag. „Ich entschied mich für Atlético, weil ich Freiraum brauchte und es der ideale Ort war, um mich weiterzuentwickeln. Ich hatte das Gefühl, dass ich hier richtig war“, begründet Álvarez seine Wahl. Inzwischen stand der Nationalspieler in 72 Pflichtspielen für Atleti auf dem Rasen, dabei erzielte er 38 Tore und lieferte zwölf Assists.