Auch Newcastle will Smit

Im Werben um Ausnahmetalent Kees Smit bekommen die bereits bekannten Interessenten weitere Konkurrenz. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist auch Newcastle United ins Rennen um den 19-Jährigen von AZ Alkmaar eingestiegen. Aus der Bundesliga wollen Borussia Dortmund und der FC Bayern den zentralen Mittelfeldspieler verpflichten.

Alkmaar strebt bei Smit einen Rekordverkauf an. Bislang wurde der Abgang von Tijjani Reijnders (27), mittlerweile bei Manchester City, am höchsten vergütet. Vor zweieinhalb Jahren hatte der AC Mailand 24,8 Millionen Euro für Reijnders bezahlt. Smit soll noch etwas mehr Geld einbringen. Auch Real Madrid und der FC Barcelona sind am U21-Nationalspieler der Niederlande interessiert. Angesichts der namhaften Klubs dürfte eine Summe von 25 Millionen bei einem Wettbieten schnell erreicht werden.