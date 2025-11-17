Menü Suche
Polzin begründet Härtefall-Entscheidungen

von Luca Hansen - Quelle: kicker
Merlin Polzin beim HSV an der Seitenlinie @Maxppp

Merlin Polzin hat seine Kaderentscheidungen verteidigt. Gegenüber dem ‚kicker‘ betont der Trainer des Hamburger SV, dass solche Entschlüsse notwendig sind: „Ich muss in meiner Position und mit dem Trainerteam definieren, wie unser Weg aussehen soll. Es ist am Ende unsere Aufgabe, Voraussetzungen zu schaffen, von denen wir überzeugt sind, um damit den HSV in der Bundesliga zu etablieren.“

Der Übungsleiter hat in der Aufstiegssaison unter anderem den damaligen Kapitän Sebastian Schonlau (31/Vancouver Whitecaps) auf die Bank gesetzt und dem Innenverteidiger im Sommer mitgeteilt, dass er beim Abenteuer Bundesliga ohne ihn plant. Auch Publikumsliebling und Stürmer Robert Glatzel (31) hat bei Polzin einen schweren Stand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
