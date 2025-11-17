Freund verrät Bayerns Erfolgsrezept

Christoph Freund gibt Einblicke in die Kaderplanung des FC Bayern. „Es ist eine Strategie und wichtig für die Zukunft, dass wir junge Talente einbinden und eine gute Balance erreichen. Die Mischung innerhalb des Kaders macht den Unterschied. Das sieht man derzeit“, verrät der Sportdirektor im Interview gegenüber ‚Sky‘ das Erfolgsrezept des deutschen Rekordmeisters, der in der neuen Saison weiterhin ungeschlagen ist.

„Wir haben sehr erfahrene Spieler, die auf höchstem Niveau spielen, und wir haben junge Spieler, die sich extrem gut entwickeln und große, beeindruckende Fortschritte machen. Eine gute Mischung zu haben, wird auch in Zukunft das Ziel bleiben“, fährt Freund fort. Einige vielversprechende Neuzugänge haben die Münchner bereits ins Visier genommen, darunter unter anderem Givairo Read (19/Feyenoord Rotterdam) oder Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim).