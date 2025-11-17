Menü Suche
Kommentar
Premier League

Ausstiegsklausel: Semenyo günstiger als gedacht

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
Antoine Semenyo mit konzentriertem Blick @Maxppp

Zur Ausstiegsklausel von Antoine Semenyo (25) sickern neue Details durch. Laut ‚The Athletic‘ kann der Außenstürmer schon im Winter für umgerechnet rund 74 Millionen Euro aus seinem bis 2030 laufenden Vertrag beim AFC Bournemouth herausgekauft werden. Die Option könne von jedem Klub aktiviert werden, gelte aber nur bis zu einem festgelegten Zeitpunkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im kommenden Sommer würde die Ausstiegsklausel dem Bericht zufolge noch niedriger ausfallen. Zuletzt wurde Semenyo, der in der laufenden Premier League-Saison bereits bei sechs Toren und drei Vorlagen steht, mit den englischen Schwergewichten FC Liverpool, Manchester City, Manchester United und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bournemouth
Liverpool
ManCity
Antoine Semenyo

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Liverpool Logo FC Liverpool
ManCity Logo Manchester City FC
Antoine Semenyo Antoine Semenyo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert