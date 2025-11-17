Ausstiegsklausel: Semenyo günstiger als gedacht

Zur Ausstiegsklausel von Antoine Semenyo (25) sickern neue Details durch. Laut ‚The Athletic‘ kann der Außenstürmer schon im Winter für umgerechnet rund 74 Millionen Euro aus seinem bis 2030 laufenden Vertrag beim AFC Bournemouth herausgekauft werden. Die Option könne von jedem Klub aktiviert werden, gelte aber nur bis zu einem festgelegten Zeitpunkt.

Im kommenden Sommer würde die Ausstiegsklausel dem Bericht zufolge noch niedriger ausfallen. Zuletzt wurde Semenyo, der in der laufenden Premier League-Saison bereits bei sechs Toren und drei Vorlagen steht, mit den englischen Schwergewichten FC Liverpool, Manchester City, Manchester United und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.