BVB: Der Plan mit Top-Talent Kaba

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Mussa Kaba in der Schussbewegung @Maxppp

Mussa Kaba soll bei Borussia Dortmund behutsam an die Profis herangeführt werden. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der 17-Jährige von nun an fest für die zweite Mannschaft Regionalliga eingeplant. Peu à peu soll er dann in den kommenden Monaten bei den Profis reinschnuppern können.

Der Vertrag des deutschen U17-Nationalspielers, dem Lars Ricken und Sebastian Kehl eine große Karriere zutrauen, läuft bis 2027. Eine Verlängerung kommt für Kaba dem Bericht zufolge nur infrage, sollte der BVB ihm eine gute Perspektive aufzeigen. Einen Markt hat der mit 1,96 Meter physisch auffällige Abräumer schon jetzt in England.

