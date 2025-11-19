BVB: Aufatmen bei Guirassy

Borussia Dortmund kann im Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr) auf Serhou Guirassy (29) zurückgreifen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, hat der Guineer die Länderspielpause effektiv genutzt und seine Oberschenkelprobleme vollständig auskuriert. Der Angreifer verzichtete bewusst auf die Reise zur Nationalmannschaft, um sich in Dortmund fit zu machen.

Auch bei Ramy Bensebaini (30) ist Aufatmen angesagt. Der Algerier blieb ebenfalls während der Länderspielpause an der Strobelallee und arbeitete individuell an seinen Rückenproblemen. Während Guirassy bereits wieder voll im Mannschaftstraining steht, ist man bei Bensebaini optimistisch, dass er im Laufe der Woche komplett einsteigen kann.